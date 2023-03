Strage di migranti, a Bologna le esequie di sette salme

I funerali

BOLOGNA È in corso al cimitero di Borgo Panigale il rito funebre per le sette salme dei migranti naufragati il 26 febbraio a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Il funerale, che si è svolto con rito funebre, è stato officiato da Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia (Ucoii) e hanno partecipato anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e l’assessore regionale alle Politiche per l’immigrazione, Igor Taruffi. Circa 15 i parenti delle vittime che hanno dato l’ultimo saluto ai propri cari: in queste giornate sono ospitati in strutture messe a disposizione ma, una volta terminato il rito, torneranno nei Paesi dove risiedono, principalmente Belgio e Germania. Al funerale, tuttavia, hanno partecipato circa 150 persone provenienti principalmente dall’Afghanistan, Paese di origine di tutte e 7 le vittime che sono state trasferite a Bologna dal Palamilone di Crotone.