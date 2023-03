Al ginecologo reggino Franco Borruto la nomina di Ufficiale dell’Ordre des Palmes académiques

il riconoscimento

Sua Ecc. Mr. Lorenzo Stefanini, Ambasciatore di Francia nel Principato di Monaco, ha consegnato le prestigiose insegne di Ufficiale dell’Ordre des Palmes académiques al professore Franco Borruto, nel corso di una significativa cerimonia presso la Résidence de France. Queste le sue parole: «A nome del Ministro dell’Educazione Nazionale e della Gioventù e, più in generale, a nome della Repubblica Francese, ho l’onore e il piacere di nominarti Ufficiale dell’Ordre des Palmes académiques».

La consegna

L’ambasciatore ha aperto la riunione pronunciando sincere e ammirate parole nei confronti del professore, fra gli italiani più noti residenti a Monaco e membro dell’Ordine dei Medici di Monaco. Rivolgendosi a lui e alle eccellenze presenti, tra i quali il Consigliere di Governo, il Ministro degli Affari Sociali e della Sanità, l’Ambasciatore d’Italia Giulio Alaimo, il Controllore Generale responsabile del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la Presidente della Maison de France, e il Presidente dell’Associazione Monegasca dei Membri dell’ Ordre des Palmes académiques, si è detto molto felice di accogliere il prof. Borruto nella Résidence de France per un pranzo in suo onore e di procedere con la consegna dell’ insegna.

L’ambasciatore ha poi voluto ricordare che le Palmes académiques onorano i meriti di chi ha dato un contributo eccezionale all’istruzione, alla formazione, alla scienza o all’arricchimento del patrimonio culturale, tutte aree queste nelle quali il professor Borruto eccelle come professore di Ginecologia-Ostetricia.

Franco Borruto, studi e attività medica

Il professore Borruto si è formato a Padova e a Verona, a Heidelberg e a Monaco di Baviera, esercitando la pratica medica prima in Italia, dove ha sviluppato una speciale tecnica chirurgica per la sindrome malformativa congenita nelle donne assieme al professor Vecchietti. Nel 1988 ha iniziato a condividere questo suo know-how in Francia, in particolare a Lione, lavorando presso l’ospedale Edouard Herriot, collaborando con i più grandi ginecologi francesi, quali il professor Dargent e il professor Viala, e contribuendo così allo sviluppo della ginecologia-ostetricia francese. Più di recente è stato profondamente coinvolto nella ricerca contro il cancro della cervice causato dal papillomavirus, un importante argomento sanitario rimasto relativamente sconosciuto al grande pubblico, ma che, grazie al suo fondamentale contributo, ha compiuto enormi progressi a partire dal 2007, tanto che il Presidente della Repubblica francese ha recentemente annunciato una campagna di vaccinazione generalizzata nei licei francesi. Nel campo dell’istruzione e della formazione, ha partecipato ad attività di insegnamento, facendo parte delle giurie per le tesi delle università di Lione, Marsiglia e Montpellier. Infine, al di là dell’attività medica, nel campo della cultura il professor Berruto ha organizzato eventi nel Principato di Monaco e regolari convegni letterari, come quello del 2021 sui sogni infranti di Napoleone, condotto in stretta collaborazione con la Maison de France.

Significativo un passo dell’allocuzione dell’ambasciatore francese: «Credo, caro Professore, che tu abbia tre cuori: un cuore italiano, un cuore francese e un cuore monegasco (…) Sei un perfetto anello di congiunzione tra queste tre culture, che hai saputo far di volta in volta far risplendere. Questo è anche ciò che il Ministro francese della Pubblica Istruzione ha voluto riconoscerti, promuovendoti Ufficiale in questo Ordine, creato nel 1808 da Napoleone Bonaparte, Imperatore dei Francesi e primo Re d’Italia, che so esserti molto caro».