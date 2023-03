Emozione e devozione a Cortale, nella chiesa madre allestito il presepe di Pasqua – FOTO

chiesa e fede

CORTALE Nella chiesa madre di Cortale è stato allestito il presepe di Pasqua. ”Un ulteriore modo per entrare nel mistero dell’Amore più grande. Il cammino di quest’anno – scrive su facebook l’Oratorio Cortale – va dal grembo del Giordano, dove Gesù riceve il battesimo e si manifesta come il Figlio amato, al grembo dello sheol (inferi) dove il Risorto scende per liberare, in Adamo ed Eva, tutta l’umanità dal legaccio del peccato per passare dalla schiavitù alla vita dei figli”. Proprio per questo, affermano ancora dall’Oratorio “abbiamo scelto di realizzarlo nella chiesa S. Maria Cattolica, la chiesa matrice appunto: come grembo genera alla Vita nuova che è quella dei figli”. Si tratta della riscoperta di una tradizione, forma di devozione per prepararsi alla Pasqua, per questo motivo il presepe viene allestito durante la Quaresima, il periodo che precede la Pasqua caratterizzato da penitenza, preghiera e riflessione.