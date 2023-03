Forza Italia, Mangialavori e Polimeni incontrano il presidente del Consiglio comunale di Cropani

dai territori

CROPANI Il presidente del Consiglio comunale di Cropani, Paolo Colosimo, ha incontrato il coordinatore regionale di Forza Italia,. Giuseppe Mangialavori, e il coordinatore di Catanzaro, Marco Polimeni. Lo riferisce una nota di Forza Italia Catanzaro. Nell’incontro Colosimo ha rinnovato il suo impegno tra le fila del partito, rendendosi disponibile a profondere ancora maggiori energie, tanto per la ristrutturazione di Forza Italia sul territorio di riferimento quanto per i prossimi appuntamenti elettorali. “Forza Italia è la mia ‘casa politica’ sin dagli albori, risultando io uno dei tesserati più longevi in Calabria – ha dichiarato Colosimo – il mio impegno continuerà in questa direzione anche al fianco della nuova dirigenza e nel segno del buon lavoro svolto dal governatore Occhiuto”. Mangialavori e Polimeni si sono detti invece “soddisfatti della possibilità di collaborare con uno storico dirigente di partito e autorevole esponente istituzionale: la sua azione potrà essere determinante – insieme ai tanti amici, militanti ed esponenti istituzionali – a dare ulteriore slancio ad un territorio strategico come quello che va dall’alto ionio catanzarese fino alla Presila”.