Corigliano Rossano, Fratelli d’Italia punta le Comunali. La prova di forza nella convention

la riunione

CORIGLIANO ROSSANO Tradotta dal politichese, quella di ieri sera al Centro di Eccellenza di Corigliano scalo è stata una convention che ha dato una prova di forza politica importante in vista delle prossime elezioni amministrative della terza città della Calabria della primavera 2024. Sarà quello, infatti, il primo, vero banco di prova elettorale per la politica di testare le forze in campo. Perché, per le forze regionali sarà un importante test di metà mandato, mentre per la costellazione di partiti e coalizioni nazionali, invece, il banco di prova per testare la forza di impatto sull’elettorato.

Non è escluso, quindi, che le amministrative coriglianorossanesi possano trasformarsi in un grande banchetto mediatico dove, certamente, potrebbero non mancare sorprese e colpi di scena.

Una cosa, però, è certa: se da più tempo parte del centrodestra sembra continui a cincischiare rispetto all’appuntamento elettorale delle comunali in attesa delle mosse degli avversari o degli stessi alleati, chi nella casa conservatrice e liberale pare abbia ingranato la marcia per iniziare a dettare i tempi in vista delle urne è proprio Fratelli d’Italia. Un partito che non solo continua ad incontrarsi da tempo per mettere su una programmazione politica ma che oggi in città si è anche strutturato innestando i ruoli apicali e direttivi per la costruzione di quella che dovrà essere la macchina elettorale.

E la manifestazione di ieri lo ha dimostrato ampiamente. Più di 500 persone, infatti, hanno partecipato all’incontro del Centro di Eccellenza. Al tavolo di presidenza c’erano seduti, in fila, tutti i rappresentanti istituzionali di Fratelli d’Italia eletti in Calabria. Su tutti, introdotti dal commissario di circolo cittadino Piano Villealla, c’erano la sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, i senatori Fausto Orsomarso ed Ernesto Rapani, i consiglieri regionali Luciana De Francesco e Sabrina Mannarino; c’erano, poi, i luogotenenti del partito dal commissario provinciale Angelo Brutto per finire a coordinatore locale Gioacchino Campolo. In platea, invece, una schiera di amministratori locali e provinciali del territorio oltre ad una serie di storici dirigenti di quella che un tempo fu Alleanza Nazionale. Una vera e propria reunion di destra dai sapori antichi, di quelle che non si vedevano da diverso tempo. Del resto, doveva essere una prova di forza che sicuramente – al netto dei contenuti dell’iniziativa, incentrata sulla nuova stagione di governo – ha centrato l’obiettivo.

Una prova di forza, dicevamo, con la quale FdI ha voluto, da un lato, lanciare un messaggio chiarissimo agli alleati di coalizione, e dall’altro, invece, iniziare a preparare (nelle intenzioni dei meloniani) quell’avviso di sfratto al sindaco Stasi e alla sua coalizione civica sinistrorsa. Da ieri, di fatto, a Corigliano-Rossano è iniziata la lunga campagna elettorale per le amministrative di primavera 2024. Che – ormai è chiaro – riserverà non poche sorprese.