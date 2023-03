Crotone-Catanzaro: tante emozioni e un pareggio

Il derby

CROTONE Un minuto di silenzio e lutto al braccio in memoria delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro, con le due squadre schierate insieme a centrocampo e la commozione degli seimila spettatori presenti sugli spalti dell’Ezio Scida. Così Crotone e Catanzaro hanno ricordato, prima del posticipo del campionato di serie C. le 79 vittime accertate, più una ventina di dispersi, del naufragio del barcone carico di migranti avvenuto a Steccato di Cutro all’alba del 26 febbraio. Il Crotone ha devoluto parte dell’incasso della partita alle famiglie delle vittime ed ai superstiti, mentre il Catanzaro ha giocato con maglie realizzate appositamente per la partita che ricordano le persone decedute,. Le maglie saranno poi messe all’asta ed il ricavato andrà in beneficenza alle vittime del naufragio. I tifosi del Crotone hanno interrotto, in segno di lutto, i loro inni.

La cronaca

La 31esima giornata del girone C di serie C si chiude col pari dello “Scida” fra le prime due della classe: 1-1 fra Crotone e Catanzaro. In una serata contraddistinta dall’emozionante omaggio alle vittime di Cutro, la squadra di Zauli trova il vantaggio con Mogos ma Verna pareggia i conti per il Catanzaro che resta così a +14 sui rossoblù.

La classifica

Catanzaro 80 punti; Crotone 66; Pescara 52; Foggia 49; Audace Cerignola 48; Picerno 47; Monopoli 45; Juve Stabia 41; Potenza 40; Avellino, Virtus Francavilla 39; Latina 38; Giugliano 37; Taranto 36; Gelbison 35; Monterosi 32; Turris 31; Messina 30; Viterbese 25; Fidelis Andria 24. Viterbese due punti di penalizzazione