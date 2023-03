«Ombre inquietanti» e «parole agghiaccianti». Padellaro e Fico bocciano il governo su Cutro

l’anticipazione

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con L’Altra politica l’approfondimento settimanale in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de L’Altro Corriere tv. Ospiti di Danilo Monteleone e Ugo Floro, Antonio Padellaro, giornalista e Roberto Fico, ex presidente della Camera dei deputati.

Padellaro: «Nodi irrisolti sui soccorsi»

La tragedia di Steccato di Cutro è stata al centro del confronto con l’editorialista de Il Fatto Quotidiano. «Quello che è accaduto insegna tanto al paese: un fenomeno come l’immigrazione non può più essere affrontato in maniera episodica, ma merita un atteggiamento teso almeno a mitigare il carattere tragico di certi episodi». Padellaro non ha dubbi sul fatto che siano stati commessi errori «che sarà la magistratura a ricostruire la catena delle responsabilità. Resta il fatto che sul sistema di soccorso ci sono ancora ombre inquietanti, nodi irrisolti, che purtroppo si sono riproposti in occasione della tragedia ultima di sabato scorso che ha coinvolto l’ennesima imbarcazione carica di disperati».

Fico: «Meloni avrebbe dovuto recarsi sul luogo della tragedia»

Anche l’ex presidente della camera dei deputati, Roberto Fico, ha avuto parole di durezza nei confronti del governo: «La premier Giorgia Meloni avrebbe dovuto recarsi sul luogo della tragedia e mostrare maggiore vicinanza». Ma secondo l’esponente del movimento Cinque Stelle ancora più grave è stato il comportamento del ministro dell’Interno, Piantedosi: «Le sue parole nel giudicare le scelte di chi sceglie di fuggire da contesti difficili sono state agghiaccianti».

Fico ha poi annunciato un tour proprio in Calabria a metà aprile: «Sarò presto da voi e terrò delle iniziative politiche sull’autonomia differenziata, una misura che bisogna contrastare con forza perché danneggia il Mezzogiorno».

Alla domanda se il nuovo corso dem a guida Schlein potrà sancire una saldatura tra M5s e Pd sul fronte della lotta all’autonomia differenziata, Fico è netto: «Noi di certo andremo dritti nella direzione del contrasto a una riforma pericolosa, se altri ci vorranno stare la cosa non potrà che farci piacere». (redazione@corrierecal.it)