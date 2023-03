Unical, il corso “Impact” della Scuola di Politiche per leggere il cambiamento e affrontare le sfide

la formazione

COSENZA Riparte il Corso “Impact 2023” organizzato dalla Scuola di Politiche in collaborazione con la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria. La Scuola di Politiche mira ad accrescere le competenze di giovani ad alto potenziale, con una forte passione, pronti a dedicare parte del loro tempo alla vita pubblica e istituzionale con competenza e rigore etico: una nuova classe dirigente autorevole, aperta ed europea. Incontri, conferenze e lezioni dedicati ai “Passaggi d’epoca – guerra, sviluppo, tecnologia, sostenibilità”. Il primo appuntamento si è tenuto questa mattina. «Il corso Impact di quest’anno si concentra sulle sfide esterne che colpiscono le nostre società, le nostre democrazie e alle quali la politica deve dare risposte», dice al Corriere della Calabria Francesco Raniolo, responsabile scientifico del corso. «La nostra scuola – continua – si chiama “di politiche” e non “di politica” perché pone l’accento sui problemi, sulla loro complessità, sull’indipendenza, sull’irrisolvibilità», chiosa Raniolo.

Prof. Francesco Raniolo

L’importanza di saper leggere il cambiamento

Sono numerosi gli studenti iscritti al corso Impact 2023, provenienti da percorsi formativi eterogenei: non solo studenti e studentesse di scienze politiche, ma anche ingegneri, biologi, studenti e studentesse di marketing e comunicazione. La Scuola punta dunque alla “formazione” con l’introduzione di temi connessi alla ricerca e alla società. In un momento di grandi trasformazioni, dal punto di vista economico e sociale, è necessario riflettere sui temi di strettissima attualità. Viviamo in un contesto in cui cambiano i modelli di capitalismo animati da grandi sfide per i sistemi di welfare che non riescono più ad affrontare le grandi questioni tradizionali: il lavoro, le guerre, la crisi delle democrazie e del pluralismo.

«Ragionare su questi temi all’interno di un dipartimento di Scienze politiche e sociali e della Scuola delle Amministrazioni Pubbliche diventa un’opportunità per creare aggiungere un tassello diciamo centrale nella formazione dei talenti», suggerisce Vincenzo Fortunato, direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’Unical.

Prof. Vincenzo Fortunato

«La Scuola di Politica ha avuto una ramificazione importante sul nostro territorio e per questo motivo occorre dare grande attenzione ai nostri giovani che acquisiranno delle competenze fondamentali per leggere il cambiamento, favorire la transizione verso un modello più sostenibile e inclusivo», aggiunge. E poi l’auspicio del prof. Fortunato per il futuro. «Speriamo che il corso possa anche avere un’apertura internazionale, visto che l’Università della Calabria intercetta tantissimi studenti che provengono da altri Paesi». (f.b.)