Vibo Valentia, incendio nel cantiere di un edificio scolastico

VIBO VALENTIA Un incendio, in relazione al quale si fa l’ipotesi dell’origine dolosa, si è sviluppato nel pomeriggio a Vibo Valentia nel cantiere allestito per l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio che ospita l’istituto comprensivo “Antonino Murmura”. La scuola è ubicata nel quartiere “Sant’Aloe”, nelle vicinanze della sede della Questura. Le fiamme hanno interessato un locale adiacente la scuola adibito dall’impresa appaltatrice dei lavori, commissionati dal Comune, come deposito di attrezzi e materiale. Sul posto i vigili del fuoco e personale della Polizia di Stato, insieme al sindaco, Maria Limardo, ed alla dirigente scolastica, Tiziana Furlano. (Ansa)