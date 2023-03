Ponte sullo Stretto, Salvini: «Soddisfatto se entro due anni si posa la prima pietra»

l’intervista

ROMA «Questa sarà la più grande opera pubblica green al mondo, che porterà il mondo a vernirla ad ammirare, poi sulle procedure, sui contenziosi, sui ricorsi, sui ritardi derivanti dagli anni passati ci sono tecnici a lavorare. A me basta che entro due anni, come promesso, si posi la prima pietra, perchè gli italiani hanno già speso centinaia di milioni di euro senza che si facesse nulla». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, oggi ad Alessandria, rispondendo ad una domanda sul Ponte sullo Stretto. «Se stiamo lavorando per l’alta velocità in Sicilia, per l’alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria, e poi uno arriva a Reggio Calabria e si ferma – ha aggiunto – e deve prendere un traghetto spezzando i treni evidentemente non funziona. C’è un decreto che dopo 50 anni di chiacchiere è stato approvato in Consiglio dei ministri – ha detto – il Parlamento dirà la sua, c’è un progetto straordinario che sicuramente andrebbe aggiornato, che vide al lavoro i migliori ingegneri non solo italiani ma anche stranieri, e io voglio che l’Italia sia un modello, sia un esempio».