Imprenditori agricoli arrestati nel Materano per riciclaggio. Coinvolta anche la provincia di Catanzaro

il fatto

MATERA La Guardia di finanza di Policoro, nel Materano, ha eseguito una decina di arresti, per lo più di imprenditori agricoli del Metapotino, in un’operazione che ha coinvolto 11 province italiane. Dalle prime ore di questa mattina i finanzieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Potenza nell’ambito di un’inchiesta sul riciclaggio che ha al centro un’azienda di prodotti ortofrutticoli. L’operazione, nella quale sono stati impegnati 60 militari del Comando Provinciale di Matera con il supporto di un elicottero della Guardia di Finanza della Sezione Aerea di Bari, ha interessato le province di Matera, Milano, Torino, Firenze, Roma, Pescara, Napoli, Bari, Brindisi, Lecce e Catanzaro. Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 11 presso il Palazzo di giustizia di Potenza.