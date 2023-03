La “Rete 26 febbraio” lancia una mobilitazione nazionale a un mese dalla strage di Cutro

il naufragio di migranti

CUTRO Il 26 marzo, nei luoghi simbolo di tutte le città italiane, la rete 26 febbraio lancia una mobilitazione generale per ricordare la strage di Cutro e denunciare la continua disumanizzazione dei migranti e la criminalizzazione del soccorso e della solidarietà. «Ad oggi – evidenzia la rete 26 febbraio – il governo strumentalizza i morti di Cutro e, in continuità con i governi precedenti, spinge l’acceleratore su politiche repressive assolutamente inadeguate a rispondere a un fenomeno complesso come quello delle migrazioni e delle emergenze umanitarie causate da guerre e diseguaglianze globali di cui siamo corresponsabili oltre che testimoni.

Chiamiamo all’azione organizzazioni, attivisti e singoli cittadini per riempire piazze, monumenti e luoghi simbolo delle città con peluches e vestiti di bambini a simboleggiare la tragedia di troppe vite spezzate». Il luoghi delle città che aderiscono verranno comunicati nei prossimi giorni.