Al via il social contest “What you reel do – Tu come sei?” dedicato alle imprese

COSENZA La Camera di Commercio di Cosenza promuove un nuovo contest rivolto alle imprese e finalizzato a mostrare spaccati della quotidianità lavorativa, dalle mansioni a contatto con il pubblico passando per tutte le fasi del “dietro le quinte”. Nei mesi scorsi, la Camera ha raccontato sui social la propria essenza e i propri valori con l’hashtag “#WhatWeReelDo – Noi siamo così” attraverso Reel che hanno mostrato l’attività svolta ogni giorno nei vari uffici. Adesso l’Ente invita le imprese a fare altrettanto, offrendo la possibilità agli imprenditori del territorio di raccontare il proprio lavoro, di mostrare il cuore e la varietà della loro attività ed esaltando l’impegno, la professionalità, la fatica ma anche il piacere nello svolgimento delle proprie mansioni. La diffusione dei video sui canali social dell’ente camerale vuole essere un modo per dare visibilità alle imprese partecipanti e alla cultura imprenditoriale, sotto tutti i punti di vista e in tutte le sue articolate forme, dando spazio all’autenticità dell’impegno quotidiano di chi fa impresa anche in quelle attività che molto spesso non sono immediatamente visibili ma, non per questo, meno importanti nella costruzione del tessuto economico e sociale della nostra Provincia. Possono partecipare al contest tutte le imprese attive con sede legale o operativa nella provincia di Cosenza, in regola con il diritto annuale, previa compilazione di un modulo online e invio di un Reel di 30 secondi, entro il prossimo 14 aprile. Terminata questa operazione e prestato il consenso alla diffusione dei video sui canali social dell’ente, la Camera invierà al partecipante due documenti da restituire compilati e firmati entro due giorni dalla data di compilazione del modulo. I video possono ritrarre persone, luoghi, oggetti, lavorazioni non coperte da segreto industriale dell’impresa partecipante al contest. Una volta ricevuto il video, la Camera provvederà alla sua pubblicazione in formato Reel sui propri canali social. Ai fini della partecipazione al contest saranno ritenuti validi soltanto i like espressi sui post pubblicati sui profili ufficiali della Camera di Commercio di Cosenza entro 3 giorni dalla data di pubblicazione. Al termine della pubblicazione di tutti i Reel verrà stilata una classifica complessiva dei partecipanti, in ordine decrescente, sulla base della somma dei like ottenuti da ciascun video su ogni social.I 3 partecipanti che avranno ottenuto il maggior numero di like saranno svelati e premiati il prossimo 17 aprile, in occasione dell’evento di premiazione del Concorso “Ritratto di un’economia di Autore – ed. 2020”.

Per ottenere maggiori informazioni sul contest e conoscere i dettagli tecnici relativi alle dimensioni e al formato del REEL da inoltrare è possibile visitare il sito https://www.cs.camcom.gov.it/it/REEL o contattare via mail l’indirizzo agenda.digitale@cs.camcom.it.