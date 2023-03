Anziano colto da un infarto muore nel Catanzarese. Soccorso da un’ambulanza senza medico

il fatto

SAN PIETRO APOSTOLO Viene colto da un infarto in una casa di riposo, ma l’ambulanza partita da Tiriolo è senza medico a bordo. Quando arriva l’elisoccorso per l’uomo, un 84enne, non c’è più nulla da fare. E’ quanto accaduto a San Pietro Apostolo, in provincia di Catanzaro. Il personale arrivato in ambulanza, in contatto con la centrale operativa, avrebbe eseguito un massaggio cardiaco sul paziente, solo in seguito è arrivato un medico in elisoccorso che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Un episodio che mette ancora una volta al centro i gravi problemi causati dalla carenza di medici. Nell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro sono infatti demedicalizzate le postazioni d’emergenza di Tiriolo, Sersale e Maida. Le ambulanze a bordo hanno solo autista e personale infermieristico. Un’emergenza denunciata anche da diversi sindaci, tra cui quello di Sellia Marina, Francesco Mauro, e di Sersale, Carmine Capellupo. (redazione@corrierecal.it)