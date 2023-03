«Sul Parco Savutano regna ancora il silenzio»

il contributo

Non vorrei apparire come chi “rompe le uova nel paniere”, ma non è possibile stare zitti a fronte di un ritardo sull’inizio dei lavori, che offende Lamezia e la politica di questo territorio. Provincia!! Se per Lamezia ci sei, batti un colpo!! Io sicuramente non ci sto a stare zitto!!. La premessa richiama tutti i soggetti competenti alla responsabilità, a partire dal neo presidente Mormile. La problematica è stata più volte denunciata dallo scrivente e non solo, ma nessuno dei preposti, ne parla. I presidenti e le promesse annunciate sono talmente tante, da poter far dire: ma nessuno prova rossore per l’abbandono del Parco Savutano? Perché da sempre i lavori dello stesso, sono stati solennemente annunciati e poi niente è accaduto?? Quanti i sopralluoghi, le conferenze stampa, l’annuncio di vendita di beni immobili provinciali a garanzia e sostegno del progetto e poi? Ma quanti anni ancora bisogna attendere per poter dire : finalmente un po’ di serietà politica e rispetto verso questo territorio! Quante volte ancora dobbiamo elemosinare attenzioni verso una città che vanta un nobile casato , forse, poco, o mai rispettato? E basta !! Qualcuno dica e faccia qualcosa !! Il Parco Savutano, magari da intestare al compianto Senatore Petronio, merita attenzione, chiarezza e responsabilità. I presidenti si susseguono e tutto resta fermo. Rivolgo dunque, ancora una volta, un appello al neo presidente Mormile, ai rappresentanti lametini nell’ente Provincia, al sindaco Mascaro, ai consiglieri comunali, affinché qualcuno dica e faccia qualcosa per il bene della città. Io certamente, continuo a non star zitto!! Ai posteri l’ardua sentenza!

*Già consigliere provinciale e presidente del Consiglio comunale di Lamezia.