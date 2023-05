In piazza a Cosenza contro questa autonomia differenziata

L’appello

Sabato 10 giugno, a Cosenza, saremo in piazza contro le misure normative del Governo Meloni sull’autonomia regionale differenziata che, se realizzate, avranno ricadute drammatiche e certamente peggiorative delle diseguaglianze sociali e territoriali in essere, specialmente sui territori meridionali già da tempo colpiti da fenomeni di impoverimento, degrado e spopolamento.

A Cosenza ed in Calabria, con la manifestazione intendiamo dare ulteriore forza e sostegno all’impegno profuso in questi mesi da tanti soggetti sociali, culturali, associativi, politici ed istituzionali, per contrastare i disegni secessionisti, in difesa della Costituzione.

Gli obiettivi della manifestazione sono anzitutto il ritiro del “ddl. Calderoli” (A.S. 615) e il sostegno alla approvazione della Legge d’Iniziativa Popolare – Villone – che interviene sul vero cuore del problema dell’Italia: la frammentazione eccessiva delle competenze normative e amministrative, la debolezza degli interventi perequativi, l’assenza di livelli uniformi di godimento dei diritti di cittadinanza, le fragilità del SSN e l’organizzazione della Sanità Pubblica scomposta da oltre 20 anni di eccessiva regionalizzazione ed in Calabria di commissariamento.

E’ nostra intenzione opporci fermamente alla “secessione dei ricchi” (voluta solo da alcune delle forze politiche della maggioranza parlamentare), puntando in primo luogo a difendere

L’unità nazionale, la centralità parlamentare, l’eguaglianza sociale e territoriale, in una Europa sociale e solidale.

Abbiamo ben chiare e distinte le priorità sociali ed economiche del Paese e del Mezzogiorno, che sono in particolare:

1) un rinnovato ruolo dello Stato, la revisione del “regionalismo” ed il rafforzamento istituzionale della rete dei Comuni e delle amministrazioni Locali;

2) il rafforzamento e la perequazione della spesa sociale in sanità, nell’istruzione, nei servizi sociali, nelle infrastrutture e per l’ambiente;

3) la difesa ed il rafforzamento dell’istruzione e della Scuola Pubblica, fondamento della

cittadinanza attiva;

4) il rafforzamento e la difesa della Salute (“diritto alle cure” e “diritto alla prevenzione”) come diritto individuale e come interesse collettivo, un adeguato finanziamento del SSN come presidio per condizioni di vita eque e dignitose su tutto il territorio nazionale;

5) il potenziamento, la manutenzione e la gestione delle reti infrastrutturali per le comunicazioni (fisiche e digitali) e per la difesa idrogeologica, la cura e la rigenerazione degli ambiti e dei territori degradati;

6) politiche ad hoc per l’occupazione, per i servizi pubblici, per combattere lo spopolamento e l’abbandono delle Aree Interne e favorire la “restanza” delle comunità rurali.

Per queste ragioni facciamo appello alla sensibilità di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, alle lavoratrici ed ai lavoratori, le studentesse e gli studenti, le pensionate ed i pensionati, le giovani ed i giovani disoccupate e disoccupati per la massima partecipazione.

* L’elenco dei firmatari dell’appello

CGIL COSENZA

CGIL POLLINO SIBARITIDE TIRRENO

UIL COSENZA

COMITATO DIFESA DELLA COSTITUZIONE COSENZA

COORDINAMENTO DDL VILLONE COSENZA

NICOLA FRATOIANNI, deputato e segretario nazionale Sinistra Italiana

MAURIZIO ACERBO, segr. Nazionale Rifondazione Comunista

LUIGI DE MAGISTRIS

ROSAMARIA AQUINO, giornalista

SILVIO GAMBINO, costituzionalista

PEPPE DE CRISTOFARO, senatore e presidente Gruppo Misto

VITTORIA BALDINO, deputata Movimento 5 Stelle

FERDINANDO LAGHI, capogruppo De Magistris Presidente Cons. Regione Calabria

MIMMO LUCANO, ex sindaco di Riace

DOMENICO CERSOSIMO, economista

FRANCESCO AIELLO, docente Unical

DONNE E DIRITTI

WALTER NOCITO, docente Unical

WALTER GRECO, docente Unical

FRANCO IACUCCI, vicepresidente Consiglio Regione Calabria

GIAMPAOLO GERBASI, docente Unical

ANPI PROVINCIA DI COSENZA

ARCI COSENZA

ANNA FALCONE, costituzionalista

MARIA LOCANTO, Direzione Nazionale PD

DAVIDE TAVERNISE, consigliere Movimento 5 Stelle Regione Calabria

AUSER RENDE

AUSER COSENZA

MIMMO BEVACQUA, capogruppo PD Consiglio Regione Calabria

FEDERAZIONE RIFORMISTA

COSENZA IN COMUNE

CITTA’ E FUTURO

PARTITO DEMOCRATICO

ATTIVA RENDE

GIANCARLO COSTABILE, docente Unical

SANTO GIOFFRE’, medico e scrittore

ENZO MORIELLO, Segr. Gen. FP CGIL Brescia

LUIGI PANDOLFI, editorialista Il Manifesto

FEDERCONSUMATORI COSENZA

RIFONDAZIONE COMUNISTA

COMUNE DI COSENZA

COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO

COMUNE DI CASTROVILLARI

COMUNE DI MENDICINO

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

COMUNE DI AMANTEA

COMUNE DI ACRI

COMUNE DI BOCCHIGLIERO

COMUNE DI CLETO

COMUNE DI CAMPANA

COMUNE DI AIELLO CALABRO

COMUNE DI ZUMPANO

COMUNE DI SERRA D’AIELLO

COMUNE DI SARACENA

COMUNE DI SAN BASILIO

SILVIO MESSINETTI, giornalista Il Manifesto

MARIO RIDULFO, Segr. Gen. CGIL Palermo

SINISTRA ITALIANA

CENTRO ANTIVIOLENZA ROBERTA LANZINO

PRIMAVERA DELLA CALABRIA

COMUNITA’ COMPETENTE

COSENZA CRESCE INSIEME

MOVIMENTO 5 STELLE CALABRIA

PROGETTO MERIDIANO

ASSOCIAZIONE CONTROCORRENTE

ITALIA DEL MERIDIONE

ASSOCIAZIONE PROGETTO CALABRIA

AUSER Pollino Sibaritide Tirreno

PRO LOCO AIELLO CALABRO

MOVIMENTO TERRA E POPOLO di Corigliano Rossano

FORTUNATO CACCIATORE, docente Unical

TONINO PERNA, sociologo

MIMMO RIZZUTI, docente

BATTISTA SANGINETO, docente Unical

RUBENS CURIA, medico

ROSA PRINCIPE, docente

PROGETTO CALABRIA

WWW_LA CALABRIA VISTA DALLE DONNE

I GIARDINI DI EVA

MEDITERRANEA MEDIA

AMPA VENTICINQUE APRILE

ASSOCIAZIONE DOSSETTI COSENZA