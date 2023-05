Il Psi: «Serve un serio e concreto progetto politico di rilancio della città di Rende»

la riunione

RENDE Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea degli iscritti della sezione Psi “Cecchino Principe” di Rende, nella sede di Roges, alla presenza anche del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e del segretario regionale del partito, Luigi Incarnato. Ordine del giorno: l’attuale situazione di Rende e le prospettive di rilancio della città, in considerazione anche delle prossime elezioni amministrative. Questa la nota del Psi rendese al termine dell’assemblea: «Sono evidenti e oggettive le criticità che, ancora oggi, vive l’intero territorio comunale. Però sarebbe assai ridondante elencarle e analizzarle nuovamente. Oggi c’è bisogno di superare le stantie analisi dei problemi, per guardare oltre, per parlare del futuro della città, per offrire una rinnovata prospettiva a Rende e ai Rendesi. Crediamo che sia arrivato il tempo della responsabilità politica. In un contesto, nazionale, ma anche locale, dove, per molto tempo, le ideologie sono state assopite dalla storia, dove le appartenenze culturali non hanno generato più adesione ideale e concreta scelta di voto e dove la volatilità elettorale è stata sempre più rapida e veloce, oggi non possiamo, però, non registrare una certa attenzione e una certa spinta verso il ritorno al ruolo e alla valenza delle culture politiche. Cosenza ne è stata la dimostrazione. A Cosenza ha vinto la politica. Hanno vinto i partiti di centrosinistra. Non altro. E crediamo che anche a Rende, dopo anni di civismo, ci sia una impellente domanda politica che va tenuta in debita considerazione e che non può essere respinta con indifferenza e distacco. Lo abbiamo ribadito diverse volte: è necessario che si delinei un campo comune, liberale, democratico, progressista e riformista, già da adesso, aperto a tutte le forze moderate e cattoliche, rappresentato da una classe dirigente che abbia una chiara identità politica e che riesca a portare avanti le sfide sociali ed economiche della città; un campo che esca dall’atavico vizio delle divisioni interne e riesca a diventar e una coalizione plurale e inclusiva, che elabori e proponga ai cittadini un’offerta politica di prospettiva e di visione certamente più credibile rispetto a quella del centrodestra, che ha già avviato, in città, significatici passi verso una coalizione unitaria per le prossime amministrative. Ecco, dunque, la necessità di ricostruire una presenza politica di centrosinistra organizzato, che sia capace di saper unire chi è più sensibile a questa cultura. E a Rende questa cultura c’è, è viva e va oltremodo stimolata. Saremmo degli stolti se rinunciassimo a questo indispensabile e imprescindibile percorso. Non dobbiamo assecondare nessuna ossessione, se non quella di far nascere, tutti insieme, un serio e concreto progetto politico di rilancio della città di Rende, che abbia una visione per i prossimi trent’anni; che dia prospettiva al territorio, con il suo polo universitario, con la sua zona industriale, con il suo meraviglioso centro storico, divenendo punto di riferimento per la costruzione di una grande area metropolitana del nord della Calabria. Il tutto, però, utilizzando un linguaggio di verità, che va dalla condivisone di un programma fino alla scelta del candidato sindaco, passando per una nuova classe dirigente capace, competente, intrisa di tradizione e di rinnovamento».