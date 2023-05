Precipitano giù dal Gran Sasso, morti due alpinisti

La tragedia

L’AQUILA Sono due le vittime dell’incidente occorso a un gruppo di alpinisti sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso. Le squadre di soccorritori stanno recuperando i corpi per trasportarli al campo base di Prati di Tivo, sul versante teramano della montagna. L’incidente è avvenuto sulla parete nord del Corno Piccolo, nel canale Sivitilli, sopra ai Prati di Tivo. L’allarme sarebbe stato lanciato da altri due alpinisti impegnati su un’altra via.

Secondo prime informazioni i due alpinisti erano impegnati in cordata lungo la parete nord del Corno Piccolo (2.655 metri) del versante teramano del Gran Sasso, quando improvvisamente sono precipitati lungo il canele Sivitilli. La disgrazia è stata notata da un altro gruppo di alpinisti che ha fatto scattare l’allarme. Sul posto stanno ancora operando i soccorritori del 118 con un elicottero ed i volontari del Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo (Cnsas).