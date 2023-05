la nota

«L’iniziativa presso la Scuola Superiore di Scienze delle Pubbliche Amministrazioni rappresenta un’opportunità importante per riflettere insieme ai principali attori pubblici e privati operanti sul territorio, a partire da una relazione del Presidente di Forum PA Carlo Mochi Sismondi, sullo stato dell’arte in merito all’attuazione del PNRR, con particolare riferimento alla modernizzazione della pubblica amministrazione in Italia e nella nostra regione.

Nel complesso il PNRR costituisce un’opportunità per innovare nella PA, per cambiarne il volto attraverso il reclutamento mirato di giovani talenti, promuovendo attivamente la semplificazione amministrativa, valorizzando capacità e competenze nuove e più consone ad un mondo del lavoro e delle amministrazioni che cambia sempre più velocemente. Tra le varie criticità evidenziate, emerge la necessità di un’azione forte di employer branding da parte della Pubblica amministrazione come datore di lavoro, in grado di attirare, ma soprattutto valorizzare e trattenere i migliori talenti. Tra questi i tanti giovani laureati della nostra università.

L’altro aspetto centrale è la centralità degli attori: la Regione, Enti e amministrazioni locali, l’Unical e più in generale le Università e i centri di ricerca, le associazioni imprenditoriali, sindacali, le realtà del terzo settore. Sul modello della “tripla elica” il convegno ha evidenziato l’importanza di creare reti attive, partenariati in grado di sviluppare sinergie e innescare processi virtuosi di sviluppo. In particolare, solo lavorando insieme è possibile ridurre le asimmetrie informative, socializzare le conoscenze e le buone pratiche, valorizzare i molteplici saperi nel rispetto dei ruoli e dei settori. Fondamentale è, comunque, il ruolo della Regione cui spetta il compito di immaginare un percorso, definire le priorità e le strategie in funzione degli obiettivi.

A questa iniziative ne seguiranno delle altre che vedono la Scuola e l’Unical come luogo di incontro privilegiato per la diffusione della conoscenza e creazione di valore pubblico».

*Direttore della Scuola Superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche