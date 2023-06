Oggi si terrà l’autopsia dell’operaio morto nel Torrente Canna a Rocca Imperiale

la tragedia

COSENZA E’ prevista per la giornata di oggi, l’esecuzione dell’autopsia sul corpo di Giuseppe Spagna di 38 anni, operaio impegnato nel cantiere del Torrente Canna a Rocca Imperiale. La procura di Castrovillari ha aperto una inchiesta per far luce sulla vicenda. Ancora incerte le dinamiche dell’accaduto sulle quali indagano i carabinieri della locale stazione dei carabinieri. Dalle prime, informazioni raccolte pare che l’uomo stesse lavorando su un argine del fiume quando ad un tratto lo stesso, franando, lo ha trascinato con sè. Gli esiti dell’esame autoptico chiariranno ulteriormente la dinamica dell’accaduto. La ditta, da settimane, sta svolgendo i lavori di messa in sicurezza idraulica del corso d’acqua che divide la Calabria dalla Basilicata.