incidente mortale

CATANZARO È deceduta questa mattina all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro la signora F.V., 74 anni, travolta da una Fiat Panda, insieme al figlio, su corso Migliaccio, nella serata di mercoledì poco dopo le 22. Secondo i carabinieri il bilancio poteva esser più pesante visto che in quel momento la strada era molto affollata.

La donna, infatti, stava rientrando da una fiaccolata religiosa nel paese di Girifalco quando ha subito l’incidente. Subito sono intervenuti i sanitari che presidiavano alla manifestazione, la guardia medica del paese e i militari della Compagnai di Girifalco. Il 118 è arrivato dopo un’ora, a causa dei mezzi impegnati in altri soccorsi,e la 74enne è stata trasportata al Pugliese. Purtroppo le sue condizioni sono apparse subito gravi e la donna non ha superato i gravi traumi subiti con l’incidente. Anche il figlio è ricoverato per le fratture multiple riportate.

I familiari della signora hanno autorizzato l’espianto degli organi.

Arrestato il conducente dell’auto

Il conducente della Panda ha soccorso le vittime e dopo si è sottoposto all’alcol test che ha evidenziato un tasso alcolemico molto al di sopra del limite consentito. Dopo essere stato portato al Comando Compagnia di Girifalco l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di lesioni personali stradali gravi mentre la Panda è stata sottoposta a sequestro.