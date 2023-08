Evacuato il Senato Usa: «Possibile uomo armato». Era un falso allarme

La vicenda

WASHINGTON La polizia del Congresso ha diramato un allarme in cui avvisa tutti i presenti al Senato di rimanere all’interno degli edifici, dopo che è stata denunciata una «possibile sparatoria in corso». Le forze dell’ordine hanno precisato che sono in corso le ricerche «all’interno e nei pressi» degli uffici del Senato, dopo una «segnalazione preoccupante sul numero telefonico di emergenza 911». Al momento, è stato precisato, non sono stati confermati colpi di arma da fuoco. Deputati e senatori, inoltre, non si trovano a Washington, essendo il Congresso in recesso per la pausa estiva.

La polizia ha iniziato a perquisire gli edifici degli uffici del Senato Usa, dopo la segnalazione di un “active shooter”. La Capitol Police, la forza di polizia incaricata della protezione del Congresso, ha riferito in un post su X che l’allarme è scattato dopo una telefonata al 911, il numero per le emergenze, che segnalava uno sparatore.

Tuttavia, alle 15 la Capitol Police ha riferito che non c’erano notizie confermate di armi o colpi di arma da fuoco. Sia il Senato che la Camera dei rappresentanti sono attualmente in pausa estiva. Gli agenti hanno evacuato le persone presenti nei corridoi degli uffici del Russell Building, invitando anche i passanti ad allontanarsi dalla zona. Lo staff e ai giornalisti presenti all’interno dell’edificio hanno ricevuto una mail con le istruzioni di chiudersi all’interno delle stanze di silenziare i dispositivi elettronici.

Allarme rientrato

La polizia metropolitana di Washington ha escluso la presenza di persone armate all’interno degli uffici del Senato, come denunciato da una chiamata anonima al numero unico di emergenza 911 giudicata attendibile dalle forze dell’ordine. I controlli proseguono in tutti gli uffici e l’area resta per ora chiusa al traffico pedonale e stradale. Ma la polizia ha escluso che ci siano persone armate e che vi siano stati incidenti o vittime afferma che non ci sono tiratori attivi negli edifici degli uffici del Senato e nessun ferito.