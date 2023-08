Fondo Sviluppo e Coesione, Montuoro: «Alla Calabria risorse per oltre 2,8 miliardi»

L’ANNuncio

CATANZARO “Ammonta a 32,4 miliardi di euro la dotazione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione 2021/27. Le risorse sono destinate alle regioni ed alle province autonome, nella misura dell’80% al Mezzogiorno e del 20% a Centro-Nord, come deliberato deliberato dal Cipess su proposta del ministero agli affari europei, al Sud ed alle politiche di coesione, Raffaele Fitto. Le risorse destinate alla Calabria sono 2.863.063.355,70 euro, con un’anticipazione di delibere Cipess di 633.189.453,57 ed un cofinanziamento regionale dei programmi europei Fesr e Fse Plus di 142.788.549 euro. Lo riferisce il consigliere regionale di Fratelli d’Italia nonché presidente della commissione Bilancio e programmazione economica, Antonio Montuoro, che sottolinea “l’ottimo lavoro del ministro Fitto”. Ora bisogna “definire le singole delibere per l’assegnazione delle risorse ad ogni regione, sulla base della definizione in corso della programmazione 2014-2020, della nuova programmazione 2021-27 e dell’individuazione precisa degli interventi da finanziare, con un chiaro cronoprogramma – raccomanda Montuoro – che ne garantisca la certezza della realizzazione ed il rispetto dei tempi. Quest’azione, manifesta ancora una volta, la forte volontà del governo nazionale di mettere in campo tutti gli strumenti per assicurare investimenti in grado di stimolare la crescita e la competitività di tutti i territori”.