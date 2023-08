Proteste dei tifosi allo Store del Cosenza calcio: le tessere degli abbonamenti ancora non ci sono

il fatto

COSENZA Non sono state poche questa mattina le proteste allo Store del Cosenza Calcio dei tifosi abbonati. Nonostante avessero già sottoscritto l’abbonamento da più di una settimana, ai sostenitori rossoblù non sono state consegnate le tessere per accedere allo stadio “San Vito-Marulla” poiché – è stato comunicato loro – i documenti saranno disponibili dal 10 agosto in poi. Diversi tifosi hanno lamentato il trattamento considerato «non da abbonati» che concederebbe loro «meno privilegi di chi non si abbona». Le giustificazioni degli addetti dello Store del Cosenza calcio, apparsi secondo le testimonianze dei presenti in evidente difficoltà di fronte alle proteste dei tifosi, sono state varie: «non abbiamo il prospetto dei settori»; «non sono ancora arrivate le tessere»; «attendiamo l’ok dai responsabili per produrre le tessere». La soluzione prospettata per chi va in vacanza o non vive in città e non potrà essere allo Store dal 10 al 19 agosto (giorno dell’inizio del torneo di serie B) sarà quindi quella di recarsi qualche ora prima alla biglietteria dello stadio per ottenere la desiderata tessera (già pagata). Per chi non avrà la possibilità di recarsi qualche ora prima dell’inizio della partita o ritirarla dal 10 agosto al giorno prima dell’inizio del campionato, assistere all’esordio del Cosenza sarà un’impresa.