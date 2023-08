Coppa Italia, il Catanzaro batte il Foggia. Ora troverà l’Udinese

calcio d’estate

CATANZARO Grazie a una rete di Curcio al 70′, il Catanzaro batte il Foggia 1-0, nel primo match del turno preliminare di Coppa Italia, che apre di fatto la stagione 2023-24. Al “Luigi Razza” di Vibo Valentia gli uomini di mister Vivarini sprecano parecchio ma trovano il gol a venti minuti dalla fine grazie a un colpo di testa di Curcio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I calabresi adesso affronteranno, ai trentaduesimi, in programma il prossimo weekend, l’Udinese in trasferta. Domani le altre tre gare del turno preliminare: Reggiana-Pescara (ore 18), Feralpisalò-LR Vicenza (ore 20) e Cesena-Virtus Entella (ore 20.30).

Pari in amichevole per il Cosenza a Frosinone

Altra calabrese impegnata oggi era il Cosenza, anche se soltanto in amichevole. Sei reti totali nel match contro il Frosinone. Ciociari di Di Francesco, neopromossi in Serie A, avanti con Harroui al 3′, poi il raddoppio di Borrelli al 18′. Sotto di due reti, però, i rossoblù reagiscono e si portano sul pari con Tutino (25′) e Zilli (65′). Ma è Baez al 73′ a riportare in vantaggio i gialloblù, che si vedono però all’82’ ancora una volta rimontati dai calabresi di Caserta, abili con Vona a trovare il gol del definitivo 3-3.