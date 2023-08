Terremoto in Cina: centinaia le case crollate, decine di persone ferite – VIDEO

Il fatto

PECHINO Si aggrava il bilancio della forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.4, che ha colpito l’est della Cina. I media statali parlano di almeno 21 feriti, e 126 edifici crollati. Citando le autorità dello Shandong, l’emittente statale CCTV ha affermato che ci sono stati almeno «21 feriti» e che 126 case o edifici sono «crollati» a causa del terremoto, seguito da 52 scosse di assestamento.



I filmati della CCTV hanno mostrato il personale di soccorso in uniforme rossa che marciava davanti alle tende di pronto soccorso che sono state allestite su un campo di atletica della scuola, circondato da edifici apparentemente non danneggiati. «Sono crollati solo alcuni vecchi edifici sporchi che erano disabitati», ha detto la CCTV, mostrando filmati di pile di mattoni sbriciolati tra edifici non danneggiati e pezzi di muro esterno strappati da una casa ancora in piedi. «Alcuni muri perimetrali del cortile sono crollati e sono stati danneggiati», ha riferito la tv di stato. Le infrastrutture idriche e di comunicazione funzionano normalmente nell’area, ma centinaia di collegamenti ferroviari sono stati sospesi a partire da domenica mattina.