Incidente sulla statale 107, due feriti a Crotone – VIDEO

CROTONE Questa mattina alle ore 11:00 una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone segnalava un incidente stradale sulla SS107 al km 134 uscita nord di Crotone, tre le autovetture coinvolte in un tamponamento, una Lancia Delta, un furgone Fiat Doblò ed una Mercedes. Feriti i due passeggeri a bordo del Fiat Doblò che sono stati estratti dall’abitacolo in collaborazione con i sanitari del 118. I malcapitati sono stati trasferiti presso una struttura ospedaliera. Illesi i passeggeri delle altre vetture coinvolte.

Sul posto per i rilievi del caso la polizia stradale, presenti anche Anas e Carabinieri.

La statale 107, al km 134, è chiusa parzialmente per messa in sicurezza e rilievi.