Matteo Messina Denaro ricoverato all’ospedale dell’Aquila

L’AQUILA Il boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, è stato ricoverato presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila. L’ex latitante si trova ora nel reparto di chirurgia con imponenti misure di sicurezza. Già in mattinata era stata data la notizia dell’aggravarsi delle sue condizioni con l’avvocato difensore Alessandro Cerella che aveva chiesto un suo ricovero urgente, definendo le sue condizioni «incompatibili con la struttura in cui è chiuso» e parlando di «bullismo di stato». Il boss è da tempo malato di cancro al quarto stadio e una stanza era stata destinata alla sua chemioterapia all’interno del carcere. Qualche settimana fa, inoltre, aveva subito un intervento per problemi urologici, ma era rientrato nell’istituto detentivo lo stesso giorno.