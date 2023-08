Prorogato lo scioglimento dei consigli comunali di Soriano Calabro e Portigliola

infiltrazioni mafiose

ROMA Si prolunga per altri sei mesi lo scioglimento dei consigli comunali di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, e di Portigliola, in provincia di Reggio Calabria. È quando comunica la nota conclusiva diffusa a valle del Consiglio dei ministri di lunedì 8 agosto. La decisione del governo è legata alla necessità di completare l’azione di recupero e risanamento complessivo delle istituzioni locali, ai sensi dell’articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È stata deliberata anche la proroga di sei mesi dell’affidamento della gestione dei comuni di Torre Annunziata (Napoli) e di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) alle commissioni straordinarie già nominate.