Estate al volante. Linee guida per la sicurezza

CATANZARO Nei primi dieci giorni di agosto i militari della Compagnia di Catanzaro, anche alla luce dei numerosi incidenti stradali con gravi conseguenze che hanno colpito la provincia nelle ultime settimane, hanno inasprito i controlli rivolti alla verifica dell’adempimento alle norme del codice della strada. In particolare sono stati posti sotto la lente d’ingrandimento alcuni tra i comportamenti con più disvalore sociale o con più rischi per la pubblica incolumità come l’uso del cellulare alla guida, il mancato uso di cinture di sicurezza e del casco e il parcheggio su stalli devoluti ai disabili.

Solo per quelle violazioni, oltre 50 (con una media di cinque al giorno) le sanzioni elevate dalla Sezione Radiomobile e dalle Stazioni dipendenti, più di metà delle quali (38) riguardanti il mancato uso di dispositivi protettivi (cinture di sicurezza e caschi). Otto quelle inflitte, soprattutto nell’area del centro storico catanzarese, a chi impropriamente ha occupato con il proprio veicolo stalli devoluti a persone diversamente abili.

Come ricorda anche il sito istituzionale www.carabinieri.it, dall’analisi statistica degli incidenti stradali è emerso che le città sono i luoghi dove si verificano il maggior numero di incidenti, rispetto alle autostrade e alle strade extraurbane, ed il fattore umano è responsabile di circa il 90% dei sinistri.

Tra le cause principali di incidente stradale sono rappresentate da:

eccesso di velocità;

guida in stato di ebbrezza da alcool o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

mancato rispetto della distanza di sicurezza;

mancato uso delle cinture di sicurezza;

sorpassi azzardati;

uso del telefonino durante la guida;

eccesso di rumore provocato dall’alto volume della musica;

stanchezza e colpi di sonno.

Basta poco per compromettere la propria sicurezza e quella altrui: essere troppo stanchi e disattenti, euforici, indecisi, eccessivamente competitivi, sopravvalutare le proprie e l’altrui capacità, guidare sotto l’effetto dell’alcool o di sostanze stupefacenti.

Per evitare il peggio, basta essere prudenti e seguire dei semplici accorgimenti:

allacciate le cinture di sicurezza anteriori, posteriori e seggiolini per bambini;

rispettate i limiti di velocità compatibilmente alla strada, alle condizioni atmosferiche, alla sicurezza e alle possibilità tecniche della vostra auto.

Mostrate maggiore cautela nei centri abitati e in prossimità degli stessi;

rispettate la distanza di sicurezza con gli altri veicoli;

davanti alle strisce pedonali rallentate e date la precedenza ai passanti;

rispettate le norme di precedenza;

non arrestate l’autoveicolo in prossimità di curve o in condizioni di scarsa visibilità senza azionare gli opportuni segnali luminosi e visivi;

di notte, guidate con particolare prudenza in prossimità degli incroci, soprattutto quando i semafori non sono funzionanti;

I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato. Quando il bambino ha un’età inferiore a quattro anni deve essere assicurato al sedile con il sistema di ritenuta con l’obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato;

rallentate sempre agli incroci, anche se vi spetta la precedenza;

– se non avete l’auricolare e non siete dotati di un dispositivo vivavoce, fermatevi se dovete parlare al cellulare mentre guidate;

effettuate il sorpasso soltanto nei casi di completa visibilità e se la manovra non costituisce pericolo o intralcio per gli altri utenti. Il conducente che viene sorpassato deve sempre agevolare la manovra senza produrre intralci;

mantenete l’auto in buone condizioni di efficienza ed effettuate i controlli periodici previsti o anticipateli, se del caso, in base allo stato della macchina e al chilometraggio percorso;

circolate con tutti i documenti in regola (carta di circolazione, assicurazione, patente di guida, bollino anti-inquinamento quando previsto).

In particolare, nel caso di viaggi di lunga percorrenza: