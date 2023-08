Cosenza, cade l’accusa di associazione finalizzata al traffico di droga per Sandro Maestro

la decisione

CATANZARO Il tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato il capo relativo all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nei confronti del 54enne Sandro Maestro (difeso dall’avvocato Antonio Quintieri), fratello di Gianluca Maestri considerato vicino alla cosca degli Abbruzzese di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. L’uomo era stato trovato in possesso di oltre un chilogrammo di “cocaina rosa”. In passato, Maestro era stato arrestato perché trovato in possesso quasi 2 chilogrammi di cocaina. (f.b.)