Medici cubani all’Asp di Vibo. Comito: un piacere accoglierli, saranno preziosi

VIBO VALENTIA “Questa mattina ho avuto il piacere di accogliere, insieme, tra gli altri, al direttore dell’Emergenza-Urgenza Antonio Talesa ed al presidente del consiglio comunale di Vibo Valentia, Rino Putrino, i nove medici cubani che sono pronti a prestare la loro opera nei nostri ospedali. Si concretizza così uno dei provvedimenti del commissario Roberto Occhiuto che, ne siamo certi, inciderà in maniera rapida e significativa sul miglioramento dei servizi sanitari erogati all’utenza”. Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Michele Comito, a poche ore dall’arrivo dei medici che la struttura commissariale ha assegnato all’Asp di Vibo Valentia. I medici verranno impiegati non soltanto a Vibo Valentia ma anche a Serra San Bruno e Tropea, a seconda delle esigenze che l’Azienda sanitaria ravviserà. “Al presidente Occhiuto intendo rivolgere un ringraziamento per l’attenzione che sempre ripone al mondo della sanità vibonese, e questo provvedimento ne è ulteriore conferma. Ai medici provenienti da Cuba, anche da collega, rivolgo un caloroso benvenuto ed un augurio di buon lavoro, nella convinzione che troveranno un ambiente e un’utenza che li saprà accogliere e che trarrà grande beneficio dalla loro presenza”.