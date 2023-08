Teatro del Carro–Pino Michienzi, doppia data a Badolato per “I luoghi che vorrei”

il cartellone

BADOLATO Come di consueto anche in estate prosegue l’attività della compagnia Teatro del Carro Pino Michienzi. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso anno, torna infatti anche in questo agosto 2023 lo spettacolo itinerante “I luoghi che vorrei”, nato dalla collaborazione del Teatro del Carro con il progetto We’re South di Giulia Montepaone e Aldo Pipicelli. Il brand turistico vuole infatti celebrare la lentezza dei luoghi, e con quelli del Carro lo fa attraverso gli attori della compagnia che guideranno anche questa volta i partecipanti lungo un percorso poetico, itinerante appunto, alla scoperta della Calabria, in cui lo spettatore potrà riconoscere le sue radici e la sua cultura, con un excursus di argomenti trattati dai celebri pensatori calabresi che in realtà riguardano la vita di tutti: natura e paesaggio, famiglia e comunità, sogno e realtà. Anna Maria De Luca, Francesco Gallelli, Luca Maria Michienzi e Annamaria Zuccaro, racconteranno la nostra terra ne “I luoghi che vorrei. I have a dream” attraverso alcune delle sue voci migliori, Corrado Alvaro, Emilio Argiroffi, Franco Costabile, Achille Curcio, Pino Michienzi e Leonida Rèpaci. Lo faranno con una doppia replica, alle 19.00 e alle 22.00, con partenza da Largo Matteotti, presso il Dopolavoro Ferroviario di Badolato Borgo, domenica 13 agosto, e con una sola recita alle ore 22.00 con partenza da piazza Tropeano a Badolato Marina, lunedì 14 agosto. “I luoghi che vorrei” è prodotto da Teatro del Carro, e ideato e diretto da Luca Maria Michienzi. Ma non finiscono qui le attività estive della compagnia: in queste settimane è prevista anche una doppia recita del monologo “Passi sulla mia testa” scritto da Fabio Butera con protagonista Francesco Gallelli. Lo spettacolo, diretto dallo stesso Butera insieme a Luca Maria Michienzi – anche direttore artistico insieme ad Anna Maria De Luca della compagnia e del progetto di residenza MigraMenti al Teatro Comunale di Badolato -, andrà in scena sabato 19, con inizio alle ore 21.30, al Museo d’arte del bosco della Sila – MaBos – a Taverna. Prima dello spettacolo sarà possibile godere di un “apericena” nel giardino dell’Hotel Granaro (al costo di 30,00 euro, previa prenotazione allo 0961922091, prezzo d’ingresso dello spettacolo, 10,00 euro). “Passi sulla mia testa” andrà in scena anche due giorni dopo, lunedì 21, a Decollatura, nel centro storico della frazione Adami, con inizio alle ore 21.30, nell’ambito della programmazione de “La Montagna teatro festival”. Nei prossimi giorni è inoltre prevista una recita di un altro lavoro di successo firmato da Teatro del Carro, questa volta insieme a Nastro di Mobius: è “U figghiu” scritto e diretto da Saverio Tavano, con Francesco Gallelli, Anna Maria De Luca e Claudio Rombolà, che andrà in scena venerdì 25 agosto alle ore 19.30 alla Tenuta Rasocolmo di contrada Piano Torre, a Messina, nell’ambito del Summer Fest organizzato da Promontorio Nord.