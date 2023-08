Occhiuto: «Salviamo dagli incendi ettari di natura». E mostra il paragone con il 2021

la campagna

CALABRIA «La Regione Calabria, grazie al sistema di monitoraggio con i droni portato avanti in sinergia con le Forze dell’Ordine, e grazie al monitoraggio a terra ad opera degli operai forestali e dei volontari, sta salvando ettari ed ettari di natura che fino a poco tempo fa venivano completamente distrutti per mano dell’uomo». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, postando una foto in cui si mostrano le differenze tra gli incendi che si sono sviluppati in Calabria nel 2021 e quelli del 2023. «La deterrenza e il controllo costante del territorio funzionano più di ogni cosa», aggiunge Occhiuto.