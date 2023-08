Un tuffo lungo oltre 3 chilometri, a Roccella Jonica è record del mondo – VIDEO

il risultato

ROCCELLA JONICA Evento da record a Roccella Jonica, nella Locride, dove nel giorno Ferragosto è stato conseguito il tuffo più lungo del mondo, di ben 3 chilometri e 130 metri. Un risultato da Guinness reso possibile grazie alla partecipazione di un vero e proprio esercito di bagnanti che alle 18 si sono ritrovati in spiaggia. «Sembrava impossibile. È stato bellissimo grazie alle migliaia di persone che lo hanno reso possibile. Un grazie particolare alla Capitaneria di Porto di Roccella per il preziosissimo aiuto. E a lui, Fausto Certomà, unico, straordinario e insostituibile direttore del Tuffo più Lungo del Mondo», ha commentato sui social il sindaco di Roccella Vittorio Zito. «Le tante persone che si sono raggruppate in prossimità del braccio del porto per partecipare al tuffo ci hanno indotto a partire 400 metri prima. Pertanto il record è 3 km e 130 metri!», ha spiegato Centomà.