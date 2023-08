Il centrodestra di Isola Capo Rizzuto: «Il commissariamento del comune crea una macchia indelebile sulla nostra storia»

abusivismo

ISOLA CAPO RIZZUTO «Il provvedimento attuato dalla Regione sul nostro comune, unico in tutta la provincia di Crotone ad esser stato commissariato, crea una macchia indelebile rispetto alla storia urbanistica intrapresa negli ultimi anni dall’Ente». È quanto affermano in una nota i consiglieri comunali ed i partiti di centrodestra (Fi-Fdi-Lega- Siamo Futuro). «Il lavoro svolto sin dal 2014 – continua la nota – con l’approvazione del Psc provvisorio e deposito in Regione del Piano Strutturale Comunale Definitivo nel settembre 2017 per la Vas, ha reso possibile dotare il comune di Isola di Capo Rizzuto, dopo oltre 40 anni, dello strumento principale in materia di urbanistica: il Piano Strutturale Comunale. Un lavoro certosino dove nessuno era mai riuscito fino al 2013 poiché, quello elaborato negli anni 2000/2003 veniva revocato perché considerato a macchia di leopardo e non per il fine ultimo dell’utilizzo da parte dei cittadini. E’ grazie al Psc che oggi molte costruzioni realizzate sul territorio hanno la regolarità urbanistica, in precedenza i permessi a costruire erano pochissimi. Purtroppo gli sforzi immensi profusi dalla precedente amministrazione per collocare Isola di Capo Rizzuto tra i primi comuni calabresi a dotarsi di un piano strutturale, sono stati vanificati dall’attuale amministrazione comunale ed i suoi uffici che non hanno dato riscontri positivi e certi alle continue note della Regione Calabria. E’ forte quanto affermato dalla Regione Calabria e precisamente dal presidente Roberto Occhiuto circa le motivazioni che hanno spinto ad adottare questo provvedimento: “sono destinatari le amministrazioni comunali che non hanno esercitato la necessaria vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia in tema di controllo del territorio e repressione dell’abusivismo”. Qualcosa – proseguono gli esponenti del centrodestra – evidentemente non ha funzionato ed il sindaco Vittimberga che si dice sorpresa dal provvedimento forse non ha ben metabolizzato la portata reale dello stesso. Se il provvedimento c’è vuol dire che la Regione ha registrato inerzia ed una totale assenza sul piano urbanistico di una figura di riferimento per l’intera città: c’è un assessore con delega che in realtà non c’è, esiste un ufficio urbanistica nel caos più totale atteso si registrano più deleghe assegnate che impiegati addetti; l’urbanistica è un’attività marginale rispetto a quanto svolge quotidianamente il settore. Ci auguriamo che vengano attuati i dovuti correttivi e non si sminuisca quanto fatto dalla Regione: serve un taglio netto ed un cambio di passo. Siamo in attesa di un piano strategico comunale e dei regolamenti di attuazione e sono trascorsi quasi tre anni dalla delibera di adozione del Psc. Manca la capacità comunicativa, se esiste ma dubitiamo, della parte politica e gestionale con l’interfaccia regionale. Inutile sottolineare quante volte abbiamo scritto circa l’imperante abusivismo edilizio che si è portato avanti negli ultimi anni in modo incontrollato nonostante ormai, grazie ad un lavoro pregresso, il Comune di Isola ha uno strumento urbanistico efficace e la gente deve abituarsi ad edificare ove previsto e non più come si alza al mattino. Il sindaco attui un immediato cambio di passo al fine di far revocare questo provvedimento frutto di una inadeguata organizzazione attuata dall’Ente al suo interno sul piano rappresentativo politico e gestionale o le conseguenze dello stesso non sapremo a cosa potranno portaci».