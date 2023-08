Natura, cultura, sport: il “Sila Day” taglia il traguardo della sesta edizione

la manifestazione

TAVERNA (CATANZARO) Natura, cultura, sport ed enogastronomia nella bellezza suggestiva della Sila. Una giornata di svago, una occasione per immergersi nelle sue atmosfere e farsi incantare da colori e odori che lo caratterizzano, per riscoprirlo. Una giornata per stare insieme e godersi l’aria più pulita d’Europa, da segnare in rosso sul calendario. Il momento è arrivato: domani, domenica 20 agosto, è il “Sila Day” che taglia il traguardo della VI edizione. A partire dalle 10, a Villaggio Mancuso (Taverna) saranno aperti: Angolo sport, angolo cultura con la presentazione di libri, angolo food per gustare prodotti tipici, ma anche momenti per riscoprire il patrimonio artistico attraverso le visite al Museo di Mattia Preti presso il Comune di Taverna, ma anche il F.A.T.A Museum. E ancora escursioni a cavallo, in quad, in e bike; ma anche le esposizioni di artigianato e la mostra dedicata al lupo. Oltre che all’angolo Luna Park, giusto per citare qualche esempio. Ed infine, il concerto gratuito di dell’amatissimo cantautore Eman alle ore 21 al palco principale. Il “Sila Day” nasce nel 2018, dalla passione di sei giovani per l’entroterra calabrese, un amore irrefrenabile per il Parco Nazionale della Sila. Decisi a far rivivere la meraviglia della nostra terra ai calabresi, ma anche a farla scoprire ai non calabresi, hanno dato vita al nostro brand: Ri-ScopriAmo la Sila. Un progetto ambizioso che abbraccia il territorio, dalla sua valorizzazione alla sua promozione, in un’unica visione che unisce Mare e Monti. “Siamo una squadra di ragazzi di diverse generazioni, che ha posto la crescita culturale e la consapevolezza al centro, fondamenta solide basate sul confronto e il rispetto reciproco – spiega Andrea Mastrangelo – E questo rispetto non conosce confini, si estende a tutti coloro che abbracciano la nostra causa e fanno parte della nostra famiglia: enti, comuni, aziende, imprenditori e, non da ultimo, i cittadini”. E da quest’anno anche la Regione: la manifestazione si avvale infatti del finanziamento della Regione Calabria (Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di Attività Culturali – Annualità 2022).