«Ricordiamo De Gasperi per ridare forza alla politica. A Catanzaro chi governa ha rotto i rapporti con la società»

l’intervento

CATANZARO «E’ un ritrovarsi insieme che ha un grande significato e che strada facendo andando avanti negli anni e nelle nostre esperienze politiche diventa sempre più attuale, non è solo un appuntamento per rispettare una tradizione: io infatti sono convinto che siamo dei “resistenti”». Lo ha detto il segretario nazionale del Nuovo Cdu, Mario Tassone, in occasione del tradizionale appuntamento in omaggio al leader della Dc Alcide De Gasperi, nel giorno dell’anniversario della morte dello statista democristiano (19 agosto 1954). «Molte volte – ha proseguito Tassone – si parlava di resistenza nel periodo di Tangentopoli, il famoso “resistete, resistere, resistere” pronunciato da un procuratore, ma quello in realtà fu un tentativo di destabilizzazione della politica, mentre invece ci sono sati resistenti che hanno sacrificato la loro vita per i principi e i valori di libertà e democrazia. E noi siamo “resistenti” perché abbiamo ancora la buona volontà, avvertiamo ancora qualcosa nel cuore, abbiamo una sensibilità e vogliamo resistere perché alcuni valori e principi non vengono rimossi del tutti, dopo che dal 1993-94 non abbiamo avuto più un sistema democratico perché all’epoca ci fu un golpe che sospese le garanzie costituzionali. Oggi il Parlamento non c’è più, è stato inferto un duro colpo alla democrazia rappresentativa. Allora – ha spiegato Tassone – ricordiamo De Gasperi per rilanciare quei valori e principi di libertà e democrazia e per non farli disperdere, e non solo perché fu in fondatore della Dc, e come lui don Sturzo. Oggi la politica non c’è più, serve recuperare una visione».

Tassone poi ha contestualizzato l’attualità del messaggio di De Gasperi nel presente: «Parlare di Catanzaro è un riferimento calzante di questo aspetto dell’assenza assoluta della politica. La politica è una cosa seria, o è servizio o è solo un aggiustamento di propri interessi personali. Bisogna coniugare le ambizioni, che sono legittime, con i grandi progetti e le grandi idee. A Catanzaro si è scritta una delle pagine più brutte: una maggioranza – che non è una maggioranza in Consiglio comunale – diventa maggioranza attraverso una traslazione, l’acquisto di forze estranee. Questo non dà dignità all’istituzione. Se io fossi stato un sindaco senza maggioranza in Consiglio comunale, mi sarei dimesso – ma questa è una grande scelta politica di un certo livello – avrei fatto tornare gli elettori a scegliere chiedendo un responso chiaro per potere avere gli strumenti necessari per amministrare nell’interesse della città, che avrebbe avuto ben altro coinvolgimento, e questo avrebbe mandato anche un messaggio forte agli elettori, “guardate che il vostro voto non è indifferente, vogliamo partecipare con voi”. E invece – ha sostenuto il segretario del Nuovo Cdu – si è andati all’aggiustamento con il balletto degli assessori, con le richieste di assessori: a che serve questo? Nulla se non ci sono le idee, se non c’è una coerenza, se non c’è una linearità e se non c’è un amore verso la propria città. C’è solo un interesse solo per la propria parte e questo non ricade sugli interessi e le attese dei cittadini. Errori ne abbiamo fatti, ma quando c’era la politica gli errori venivano sottolineati, invece oggi questo non c’è, la gente non partecipa più e vede solo giochi affidati a conventicole. E stavolta – ha concluso Tassone – chi amministra questo Comune ha voluto davvero rompere i rapporti con la società catanzarese». (redazione@corrierecal.it)