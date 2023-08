È morta Carmen Pignataro, cosentina e anima della scena culturale a Roma

il ricordo

ROMA È morta nei giorni scorsi a Roma lasciando un vuoto enorme nel mondo culturale della Capitale. Nata a Cosenza 69 anni fa, Carmen Pignataro se n’è andata in silenzio e d’altra parte in silenzio aveva gestito nel corso degli anni la sua dimensione pubblica. La cronaca del Messaggero la ricordano come colta e profonda conoscitrice di teatro e danza, grande animatrice della cultura romana, regista di alcune tra le più riuscite operazioni culturali e teatrali della capitale. Dal 1976 al 1989 si è occupata della direzione organizzativa del Teatro La Maddalena: produzione e circuitazione di spettacoli, ideazione e organizzazione di rassegne e laboratori. Contemporaneamente e spesso in sinergia con La Maddalena ha creato e curato eventi e progetti legati al cinema, alla musica, all’arte delle donne, fra i quali due edizioni della Rassegna Internazionale Cinema Donna con la Provincia di Roma, Assessorato al Turismo e la Gaumont, al cinema King e cinque edizioni del Festival L’altra metà della scena, nell’ambito dell’Estate Romana, con l’Assessorato alla cultura del Comune di Roma.

È stata anche agente teatrale di artiste fra le quali, negli anni Ottanta e Novanta, Piera degli Esposti, Franca Valeri, Patty Bravo, Annalisa Scafi, ed ha organizzato le tournée nazionali e internazionali di vari spettacoli. Terminata nel 1989 l’esperienza del Teatro La Maddalena, fonda nel 1992 la Coop.Teatro 91 con Piera Degli Esposti, Alberto Casari, Annalisa Scafi e Luigi Cinque, con cui produce Duse con Piera Degli Esposti di cui organizza la tournée in Sud America.

Dal 1994 fu Direttrice artistica del festival “I Solisti del Teatro” presso i Giardini della Filarmonica Romana all’interno dell’ Estate Romana patrocinata dal Comune di Roma, di cui si sono svolte XXVI edizioni. Dal 1995 al 2017 ha organizzato per il Comune di Roma anche vari eventi del calendario pubblico festivo: Feste di Capodanno, Carnevale, le Feste per l’8 marzo, il Gran ballo di ferragosto e la Notte dei Musei. Suo anche il libro “Il sogno del teatro. Cronaca di una passione” edito da Rizzoli pubblicato nel 2013.