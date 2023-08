«Insieme volate in alto», il lungo e commosso addio di Nicotera ad Antonella Teramo e alla piccola Maya

il dolore della calabria

NICOTERA Tutta Nicotera si è stretta intorno alla famiglia di Antonella Teramo e della figlia di tre anni Maya Campennì scomparse nel tragico incidente di domenica sera sulla Statale Jonio –Tirreno, all’altezza dello svincolo di Melicucco. Un lungo e commosso applauso ha accompagnato i due feretri nel lungo corteo fino alla cattedrale dove si sono svolti i funerali di Antonella e Maya. Un dolore infinito ma composto ha reso omaggio alle due vittime, accompagnate in chiesa da una scritta in rosso su alcune maglie indossate da numerose persone: “Vola in alto insieme a mamma Lellina piccola Poppi”. Profonda commozione ha suscitato la liturgia e l’omelia celebrata da monsignor Attilio Nostro, vescovo della diocesi Mileto-Nicotera-Tropea: “Antonella e Maya vivono ancora con noi, anche se in questo momento desideriamo altre cose. La preghiera può restituirci tanto e la comunità di Nicotera lo sa”, ha detto il presule. In tanti sono arrivati anche da San Calogero, paese natale di Antonella Teramo. Un’intera regione infine sta ancora pregando anche per Valentina Crudo (cognata di Antonella Teramo) e per la piccola Fatima attualmente ricoverate in gravi condizioni, rispettivamente a Reggio e Messina.