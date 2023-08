Giochi, vincite da 9 mila euro al Lotto e 10eLotto in Calabria

le vincite

CATANZARO Tris di vincite da 9 mila euro ciascuna al Lotto e 10eLotto in Calabria nelle ultime ore. A Catanzaro la fortuna ha premiato un giocatore che ha centrato una vincita da 9mila euro grazie a un “4”. Dopo quella del capoluogo di regione un’altra giocata vincente è stata registrata pure ad Acri, in provincia di Cosenza, dove c’è stato chi si è portato a casa la stessa somma attraverso l’estrazione Extra. Al Lotto invece è stata la città di Scalea, in provincia di Cosenza, a prendersi la scena con un terno sempre del valore di 9.000 euro sulla ruota di Napoli. (Ansa)