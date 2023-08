Scontro tra un autobus e un tir sull’A4, coinvolti numerosi bambini

l’incidente

Nel tamponamento tra una corriera e un mezzo pesante lungo l’A4 non ci sono vittime, ma sono coinvolti numerosi bambini. Lo ha riferito all’ANSA il Centro operativo autostradale di Palmanova (Udine) che sta operando sul posto. Ci sono tuttavia due persone che si trovano in gravissime condizioni e che sono state ricoverate, con due diversi elicotteri, negli ospedali della zona. Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere i soccorsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,30 nel tratto a tre corsie della autostrada A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste all’altezza del comune di Rivignano Teor, al chilometro 471, in Fvg. Sono rimasti coinvolti nello schianto una corriera e un mezzo pesante. Per consentire l’arrivo dei soccorsi Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l’uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Venezia. Sul posto stanno operando il 118, I vigili del fuoco, il personale della Concessionaria, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico.

E’ stata proclamata la maxi emergenza sanitaria e mobilitati tutti gli ospedali della zona. L’istituzione immediata dell’uscita obbligatoria sta dirottando il traffico fuori dall’autostrada anche per favorire i soccorsi. Gli infermieri della centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg stanno gestendo la maxi emergenza con due elicotteri e numerose ambulanze. E’ stato chiesto il supporto della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che sta inviando varie squadre. Sul posto sta operando il personale dell’autostrada, la polizia stradale, i vigili del fuoco, col coordinamento del Coa di Udine.