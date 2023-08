Incendio nel Parco del Pollino, Gallo: «Ecco l’impegno degli “angeli del fuoco” per difendere il territorio» – FOTO

la storia

CASTROVILLARI «È una storia, questa, che inizia all’una del 23 agosto: nel cuore della notte viene segnalato un incendio nel Parco del Pollino, in località Cozzo Campanaro, a Castrovillari». È il racconto che l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo affida ai social.

«Vista l’orografia impervia dei luoghi – prosegue Gallo – sin dall’alba si rende necessario l’intervento di mezzi aerei della flotta di Stato e di quella regionale, diretti dai Dos di Calabria Verde. Per consentire l’impiego di un elicottero, viene montata in zona anche una vasca mobile. Infine, per completare la bonifica dell’area percorsa dalle fiamme, nella giornata del 26 agosto viene organizzata una missione del Soccorso Alpino».

«Da terra in zona si arriva solo a piedi – spiega ancora l’assessore regionale – dopo oltre due ore e mezzo di cammino, ma la fatica non spaventa la squadra: 6 unità dell’associazione di Protezione Civile di Mongiana (dalla provincia di Vibo Valentia), 3 dell’associazione Pollino H24 e una di Calabria Verde. È grazie a loro che proprio l’elicottero riesce a calibrare meglio i lanci ed a cancellare ogni possibile focolaio, con il coordinamento delle sale operative di Calabria Verde (Cop Cs e Soup)».

«Era una storia, vera – sottolinea Gallo -. È la storia che si ripete, uguale a se stessa, ovunque scoppi un incendio nei boschi di Calabria. Uomini e donne che, per mestiere e passione, e tanto amore, sfidano le fiamme per salvare le foreste dall’incuria e dalla violenza di altri uomini e donne».

«Agli angeli del fuoco che tanto fanno per la nostra terra – conclude l’assessore regionale – un sincero grazie. Di cuore».