Tragedia a Chioggia, bimbo di sette anni annega in mare

La vicenda

VENEZIA Un bambino di sette anni è morto annegato in mare nel tardo pomeriggio di ieri mentre si trovava con i genitori, una famiglia originaria del Ghana , in vacanza a Sottomarina, località balneare di Chioggia (Venezia).

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e sarebbe stato travolto dalle onde, venendo avvistato dai bagnini. Sul posto il personale di salvataggio e il Suem con l’elicottero, ma i sanitari non hanno potuto che constatarne la morte. Sull’accaduto indaga la Capitaneria di Porto di Chioggia.