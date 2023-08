Cosenza, torna in libertà il giovane sorpreso con 837 grammi di hashish

il giudizio direttissimo

COSENZA Torna in libertà ma resta indagato un giovane cosentino, arrestato lunedì scorso (qui la notizia) e ritenuto responsabile della detenzione di 837 grammi di hashish ed altro materiale strumentale all’attività di spaccio. L’uomo (difeso dall’avvocata Giorgia Greco) è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Cosenza guidati da Gabriele Presti. Al termine del giudizio direttissimo, il giudice del tribunale di Cosenza ha convalidato il fermo e annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel quartiere Vaglio Lise di Cosenza, i poliziotti unitamente all’unità cinofila della Questura di Vibo Valentia ed al cane antidroga “Digos” avevano effettuato un sopralluogo in un condominio di edilizia economica popolare. Al termine del controllo, gli agenti hanno rinvenuto la droga suddivisa in panetti, un bilancino elettronico e un coltello ancora intriso di sostanza stupefacente.