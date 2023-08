In Italia 6 delle 10 spiagge più belle e segrete d’Europa. Ben tre sono calabresi, ecco quali sono

turismo

ROMA Sono in Italia sei delle 10 spiagge più belle d’Europa. L’Europa ha molte spiagge favolose e la bellezza della costa italiana è conosciuta in tutto il mondo, da Amalfi all’isola d’Elba, passando per la Sardegna. Un nuovo interessante studio di BonusFinder ha svelato un elenco delle più belle spiagge segrete d’Europa, utilizzando TripAdvisor per valutazioni, numero di recensioni con testo e posizione. I risultati hanno classificato 6 spiagge italiane nella Top 10. Nell’elenco figurano la Cala di Rovaglioso a Palmi, in Calabria; Capo Cozzo di Zambrone, sempre in Calabria; Kerfissien Beach Brittany, Finiste’re, in Francia; Cala Grotta Isola di Sant’Antioco, in Sardegna; Plage du Grand Sperone in Corsica, (Francia); Spiaggia di Scivu Marina di Arbus, Sardegna; Praia di Fuoco a Ricadi, Calabria; la spiaggia di Talmone Palau in Sardegna; Baie d’E’calgrain Normandy in Francia; Es Calo Blanc Balearic Islands, (Spagna).

Secondo lo studio, la spiaggia più segreta d’Europa è Cala di Rovaglioso, situata a Palmi, in Calabria, con un impressionante punteggio di 9,15/10. A un’ora di distanza da Tropea e con 46 recensioni su TripAdvisor – si legge in una nota – è davvero una gemma nascosta «sulla punta dello stivale». Acqua cristallina e nessun lido sulla spiaggia, questo posto è come Madre Natura lo ha concepito. Non sorprende che abbia una valutazione a 5 stelle da 46 recensioni. Una vera perla nella costa viola. Rimanendo in Calabria, il secondo posto va a Capo Cozzo, con un punteggio di 9.12/10. Questa bellissima spiaggia fa parte della cosiddetta “Costa degli Dei“, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato. E’ anche molto popolare tra i sub grazie alla sua posizione e alle scogliere rocciose. Secondo le sue 40 recensioni su TripAdvisor e una valutazione a 5 stelle, è molto difficile da raggiungere a causa della mancanza di segnaletica e un percorso non facilissimo, rendendolo un’altra gemma nascosta che solo i locali conoscono. Kerfissien Beach arriva terzo con un punteggio di 9.07/10. Nascosta lungo la costa della Bretagna in Francia, la spiaggia di Kerfissien è un’accattivante miscela di coste sabbiose e formazioni rocciose. Con 32 recensioni e 5 stelle su TripAdvisor, questa spiaggia non è sicuramente una località turistica ed è una vera gemma nascosta sulla costa francese. Tra le altre gemme nascoste in classifica, l’Italia rivendica altri 4 posti, Cala Grotta, Spiaggia di Scivu, Praia di Fuoco e Spiaggia di Talmone, mentre la Francia ne detiene altri due. Inoltre, la spiaggia spagnola di Es Calo Blanc si è assicurata il 10 posto in questa lista. (Agi)