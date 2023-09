Maxi incidente al via a Barcellona, paura per Bagnaia

l’incidente

Incidenti a catena al via del Gran Premio di Catalogna classe MotoGp, con il campione del mondo Francesco Bagnaia autore di una caduta tanto spaventosa quanto spettacolare. Il pilota della Ducati dopo le prime curve ha perso il controllo della sua moto volando in aria e ricadendo a terra tra le moto che arrivavano alle sue spalle.

Dopo la partenza Bastianini è andato all’esterno, è scivolato trascinando tra gli altri a terra Alex Marquez, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi.

Alla curva 3 del circuito di Montmelò dopo la partenza del Gp di Catalogna Bagnaia scivola ed è colpito dalla Ktm di Binder sulla gamba.

La gara viene fermata e l’ambulanza entra in pista per portare il campione del mondo della Ducati al centro medico dell’autodromo spagnolo.

«Cosciente e meno grave del previsto»

«È cosciente e meno grave del previsto». Il responsabile medico del Motomondiale Angel Charte come riporta Skysport ha rassicurato sulle condizioni del campione del mondo della Ducati autore di un pauroso incidente al via del Gp di Catalogna. «Adesso è necessario svolgere una radiografia in ospedale per verificare la presenza di eventuali fratture. Gli esami – ha detto Charte – ci diranno se il femore e la tibia hanno delle lesioni, penso che comunque avrà buone notizie, con questi primi esami non abbiamo riscontrato deformità, ma sono necessari altri controlli. Le immagini a prima vista sembrano parlare di fratture appartenenti al passato, ma sarà necessario svolgere una TAC in ospedale a Barcellona».