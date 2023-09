Gas misterioso negli uffici milanesi, 50 dipendenti Yoox evacuati

La vicenda

MILANO I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti con uno speciale Nucleo in una palazzina di uffici in via Morimondo a Milano e 50 persone sono state evacuate dopo che avrebbero inalato una sostanza non ancora identificata. Per 37 di loro è stato necessario il ricorso alle cure del personale sanitario. «Nessuna particolare criticità fino ad ora emersa», spiegano i vigili che sono al lavoro con gli esperti del nucleo Nbcr per stabilire il tipo di sostanza inalata.

L’incidente è avvenuto nella sede di Yoox-Net a porter, azienda che si occupa della vendita online di abbigliamento, e i vigili del fuoco precisano che «nessuno dei 37 dipendenti Yoox è stato ricoverato in ospedale. Gli stessi hanno avvertito bruciore agli occhi e alla gola ma sono state sufficienti le cure dei sanitari del 118 sul posto». Gli uffici di Yoox si trovano in via Morimondo 17, una traversa del Naviglio Grande dove hanno sede numerosi showroom di moda.

«Stiamo tutti bene»

«Stiamo tutti bene». È quanto ha detto una dipendente di Yoox, uscendo dalla sede dell’azienda a Milano che è stata evacuata attorno alle 11 in seguito alla presenza di una sostanza tossica non identificata.

Spiegando che non poteva aggiungere altro, la dipendente si è allontanata insieme a un altro gruppo di persone per la pausa pranzo. In 37 sono stati visitati dal personale medico sanitario in mattinata poiché avvertivano bruciore agli occhi e alla gola, ma nessuno ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli operatori nel nucleo Nbcr dei vigili del fuoco, i quali tuttavia non hanno riscontrato «nessuna particolare criticità».