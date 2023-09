Autofurgone in fiamme sulla Due Mari, intervengono i vigili del fuoco di Lamezia

il fatto

LAMEZIA TERME Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, del distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta stamattina sulla Strada statale 280 direzione Lamezia Terme per l’incendio di un autofurgone. Il mezzo, adibito al trasporto di pannelli fotovoltaici e materiale elettrico di vario tipo, era in transito quando gli occupanti notavano del fumo fuoriuscire dal vano motore. Il conducente ed il passeggero riuscivano ad accostare il mezzo abbandonando lo stesso prima che venisse completamente interessato dalle fiamme. L’intervento dei vigili del fuoco è servito alla completa estinzione dell’incendio che nel frattempo si era propagato anche alla vegetazione presente bordo strada. Le fiamme hanno danneggiato l’abitacolo del furgone e parte del materiale trasportato. Chiuso il transito sulla SS280 sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.