Locri, l’impegno antimafia degli studenti: «Il Papa ci esorta a continuare»

il messaggio

LOCRI Arrivano i complimenti di Papa Francesco a suggellare l’importanza dell’impegno degli studenti dei Licei “G. Mazzini” di Locri su temi fondamentali come la lotta alla criminalità organizzata. Un impegno che i ragazzi hanno assunto attraverso l’opera “Abbasso la ‘ndra”, progetto ideato insieme all’artista Bruno Panuzzo. «Complimenti per il lavoro», si legge nella missiva datata 21 luglio 2023, e resa nota nelle scorse ore, e indirizzata al preside dell’istituto Francesco Sacco. E ancora: «Vi incoraggio a continuare ad annunciare con fervore la gioia del Vangelo. Al tempo stesso vi esorto a rimanere sempre più vicini a Gesù., buona notizia del Padre. Prego per le vostre intenzioni – conclude Papa Francesco – Vi chiedo per favore di non dimenticarvi di pregare per me».

Il preside Sacco: «Diamo il massimo per far sparire questo fenomeno»

Grande soddisfazione viene espressa da parte del preside Sacco, che ai microfoni del Corriere della Calabria racconta l’emozione degli studenti nel momento in cui hanno appreso della missiva firmata dal Papa: «I ragazzi – afferma il dirigente scolastico – sono felicissimi perché hanno fatto un bel lavoro e avere un riconoscimento del genere da parte del Santo Padre, che lo ha apprezzato, è stato particolarmente gratificante. Leggere la lettera è stato toccante ed emozionante». “Abbasso la ‘ndra”, spiega Sacco, «contiene una serie di messaggi positivi ed evidenzia delle realtà e come ci si deve comportare. E’ un’attività formativa e va avanti, in un territorio particolare e dobbiamo dare il massimo per migliorarci e per far sparire questo fenomeno. La scuola – conclude Sacco – in questo ha un ruolo fondamentale».